Ehrungen des Kreissportbundes : An der Spitze von Rhein-Bergs Sportwelt

Zwei Wermelskirchenerinnen gehörten in der Kategorie „Sportlerin des Jahres“ zu den Top drei: Siegerin Marike Steinacker (o.l.) war bei der Gala ebenso per Video zugeschaltet wie die Drittplatzierte Stefanie Dohrn. Foto: Guido Radtke

Bergisch Gladbach / Wermelskirchen Im großen Rahmen wurden in Bergisch Gladbach die besten Mannschaften, Sportler und Sportlerinnen des Kreises ausgezeichnet. Auf dem Treppchen standen Marike Steinacker und Stefanie Dorhn als Siegerin und Drittplatzierte.

Die Liste der Nominierten in den drei Kategorien bei der Sportlerwahl im Rheinisch-Bergischen Kreis hat in der Vergangenheit jeweils 20 Einträge umfasst. „Rückblickend auf das Pandemie-Sportjahr 2021 hat es die Jury jedoch schwer gehabt, entsprechend der Kriterien zu nominieren. Deswegen ist für 2021 die Reduzierung auf zehn Nominierte erfolgt“, sagte Uli Heimann, Vorsitzender des Kreissportbundes, in seinem Grußwort zum Auftakt der Sportlerehrung im Bergisch Gladbacher Bürgerhaus „Bergischer Löwe“.

Während man in den Kategorien Sportler und Mannschaft des Jahres einen Namen oder ein Team aus Wermelskirchen vergeblich suchte, hatten sich zwei Spitzensportlerinnen aus dem Nordkreis aufgrund ihrer herausragenden Leistungen berechtigte Hoffnungen machen dürfen, bei der Publikums- und Jurywahl ganz vorne mit dabei zu sein. Und tatsächlich wurden Diskuswerferin Marike Steinacker und Mountainbikerin Stefanie Dohrn an die Spitze von Rhein-Bergs Sportwelt gewählt.

Ebenfalls per Video zugeschaltet war Marike Steinacker – mit lediglich zwei Punkte Vorsprung vor Turnerin Julia Dumrath zur „Sportlerin des Jahres“ gewählt. Die Deutsche Vize-Meisterin und Olympia-Achte von Tokio hatte sich dem Anlass entsprechend sprichwörtlich in Schale geworfen. Dass nicht die Diskuswerferin, sondern in Vertretung ihr Vater den Preis vor Ort entgegennahm, hatte schlichtweg mit dem Trainingspensum zu tun, das sie derzeit in Vorbereitung auf die Sommersaison in Neubrandenburg leistet. „14 Stunden im Auto für An- und Abreise sind leider ein bisschen viel“, bat Marike Steinacker um Entschuldigung.