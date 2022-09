Skiclub Wermelskirchen : Bettina Schmidt ist Trainerin des Jahres

Rhein-Berg Die Skitrainerin fuhr zunächst selbst nationale und internationale Rennen, bevor sie sich zur Trainerin im Skiclub Wermelskirchen ausbilden ließ. Was sie sich für die Zukunft des Vereins wünscht.

Schmidt ist schon lange im Skisport aktiv, ihre aktive Zeit war in den 1990er Jahren. Bis 1996 fuhr sie selbst noch nationale und internationale Rennen im Riesenslalom, Abfahrt, Superski und Ski Alpin; dann kamen ihre vier Kinder zur Welt, die mittlerweile auch teilweise im Skiclub aktiv sind. Heute gibt sie nebenberuflich einmal wöchentlich ein Skitraining für 8 bis 17-Jährige in der Neusser Skihalle, einmal im Jahr, immer im Herbst, geht es in die Alpen zum Skitraining. Zudem bietet Schmidt ein Kinderturnen für Vorschul- und Grundschulkinder einmal in der Woche an. „Mittlerweile haben wir auch ein paar Flüchtlinge in die Gruppe aufgenommen“, erzählt Schmidt.