Justiz in Wermelskirchen Stadt sucht Laienrichter für Verwaltungsgericht

Derzeit werden ehrenamtliche Richter für die Amtszeit von 2025 bis 2030 für das Verwaltungsgericht Köln gewählt. Deshalb sucht die Stadt Wermelskirchen sechs Personen, die dieses Amt ausüben möchten. Wer Interesse an dieser wichtigen Aufgabe hat, meldet sich bis spätestens 30. November diesen Jahres bei der Stadt Wermelskirchen. Unter www.wermelskirchen.de findet sich das benötigte Formular, das ausgefüllt an die Stadt Wermelskirchen, Haupt- und Personalamt, Telegrafenstraße 29-33, in 42929 Wermelskirchen geschickt wird.