Einsatz in Wermelskirchen Der ehrenamtliche SuBS-Helfer Gerhard Blasberg ist gefragt

In der kleinen Wohnung von Manfred Illner ist es am Donnerstagnachmittag ganz still. Zwei Männer blicken konzentriert auf das Schachbrett. Dann macht Gerhard Blasberg den nächsten Zug. „Wir spielen aber schnell und lassen den anderen nicht ewig warten“, sagt Blasberg dann, während Manfred Illner einen Bauern bewegt. Ohnehin: Die beiden Schachspieler nehmen es sportlich. „Wir spielen beide gerne und wir kommen dabei auch ins Gespräch“, erzählt Gerhard Blasberg.