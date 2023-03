Einzelhandel im Bergischen Land Vom Live-Shopping zum eigenen Geschäft

Manchmal geht es nicht den üblichen Weg. Während allerorten in den Innenstädten darüber geklagt wird, dass der stationäre Einzelhandel es immer schwerer hat, weil die Menschen auf den Online-Handel ausweichen, haben Cindy und Kevin Styra aus Dhünn es gewagt, Anfang 2023 ein stationäres Geschäft zu eröffnen. Allerdings nicht in Dhünn, sondern in Lennep. Das Ehepaar, das 2018 nach Dhünn gezogen ist, hat sich auch in jenem Jahr selbstständig gemacht.