Sportler-Ehepaar Lux aus Wermelskirchen „Die Selbsterfüllung muss von innen kommen“

Andrew Lux und seine Frau Julia sind ein harmonisches Paar. „Wenn wir uns streiten, dann meistens um die Frage, wer heute zum Training gehen darf“, scherzt der Tennisspieler, der 2018 nach 20 Jahren mit zahlreichen beruflichen Stationen im In- und Ausland zurück in die Heimat zog. In Wermelskirchen lebt er mit seiner Frau und ihren zwei kleinen Kindern zentral und doch nahe an der Natur. Das ist auch seiner Partnerin wichtig: „Seit der Geburt unseres zweiten Kindes können wir nicht mehr täglich auf den Sportplätzen stehen“, erklärt Julia Lux, die zu den besten Padel-Spielerinnen in Deutschland zählt.