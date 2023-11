Carsharing in Wermelskirchen Mit dem wupsiCar durchs Bergische Land

Wer im Rheinisch-Bergischen Kreis unterwegs sein möchte, kommt meist nicht ums Auto herum. Wer allerdings keines besitzt, kann in Wermelskirchen seit vergangenem Jahr das Angebot des Carsharing-Unternehmens wupsiCar in Anspruch nehmen. Deren Elektroauto lässt sich an der Mobilstation am Wermelskirchener Busbahnhof ausleihen. Doch wie funktioniert wupsiCar eigentlich und was sollte man dabei beachten? Um diese Fragen zu klären, hat unsere Redaktion einen Selbstversuch gestartet und den Ausleihprozess einmal ausprobiert.