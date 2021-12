Durchsuchung in Wermelskirchen : Sexueller Missbrauch eines Kindes – Mann in Haft

Sexueller Missbrauch eines Kindes – Mann in Haft

Durchsuchung in Wermelskirchen

Spezialkräfte durchsuchten das Haus. Hier ein Symbolbild eines Einsatzes in Wermelskirchen aus 2020. Foto: RP/dpa

Wermelskirchen Ein geständiger Beschuldigter sitzt in einer Justizvollzugsanstalt. Spezialkräfte sicherten in seinem Haus im Wermelskirchener Stadtteil Tente eine Vielzahl elektronischer Datenträger.

Spezialkräfte der Polizei Köln haben in Tente einen Mann festgenommen, seine Wohnung durchsucht und eine Vielzahl von elektronischen Datenträgern sichergestellt. Das teilte das Polizeipräsidium Köln nach einer Rechercheanfrage unserer Redaktion offiziell mit. Die Festnahme erfolgte aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Köln. Der Beschuldigte ist des gemeinschaftlichen schweren sexuellen Missbrauches eines Kindes dringend verdächtig, berichtetet das Polizeipräsidium Köln in einer Pressemitteilung.

Anwohner einer kleinen Wohnstraße in Tente hatten am Freitag, 3. Dezember, den Einsatz beobachtet. Am späten Nachmittag hatten unter anderem vermummte Spezialkräfte die Haustür des Einfamilienhauses des Beschuldigten geöffnet. Seither steht abwechselnd ein Polizeimannschaftswagen oder Streifenwagen rund um die Uhr vor der Tür. Warum das Haus bewacht oder beobachtet wird, dazu gab es aus dem Polizeipräsidium keine Antwort. Das Haus ist inzwischen versiegelt.