Das Haus des Dabringhauser Turnvereins soll langfristig Ertrag bringen : DTV will das Vereinsheim sanieren

Der angedachte Verkauf des Hauses Asterweg 28 ist für den DTV vom Tisch. Zur Zeit nutzen die Sportler das Erdgeschoss noch als Vereinsheim, die Wohnung darüber ist vermietet. . Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Vor einer endgültigen Entscheidung sollen sich die DTV-Abteilungen äußern. Entstehen könnte ein Zwei-Familienhaus.

Von Stephan Singer

Der Verkauf des Vereinsheims am Asterweg ist vom Tisch. Noch im Zuge der Planungen zum Kunstrasenplatzbau am Höferhof hatte der Dabringhauser Turnverein (DTV) über eine Veräußerung des Gebäudes am Asterweg 28 laut nachgedacht. Wie auf der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim deutlich wurde, gehören diese Pläne der Vergangenheit an. „Wir könnten das Haus jetzt verscherbeln. Lieber wollen wir einen Wert schaffen für alle im Verein schaffen, der dauerhaft ist und kommenden Generationen nützt“, betonte der DTV-Vorsitzende Andreas Gall.

Mit dem Energieberater Jürgen Drobnitza hatte der DTV einen Referenten zu Gast, der die Optionen für das Gebäude am Asterweg 28 aufzeigte: „Entweder macht man gar nichts oder verkauft das Haus im jetzigen Zustand, was wahrscheinlich zu einem Abriss führt und entsprechend wenig Ertrag bringt oder es erfolgt eine Umnutzung zum Zwei-Familien-Haus.“

Info DTV-Heim ist fast 70 Jahre alt Was Das Gebäude Asterweg 28 wurde um 1950 gebaut. 1980 erfolgte ein Anbau, um das Erdgeschoss als Vereinsheim nutzen zu können. Energieberater Jürgen Drobnitza attestierte dem Haus einen Sanierungsstau: „Es wird den heutigen Anforderungen nicht gerecht.“ Sportplatz Der aus Sicht der Straße hinter dem Haus gelegene Sportplatz ist an einen Investor verkauft unter der Bedingung, dass das Areal Bauland wird – er will Wohnbebauung durchführen. Der neben dem Haus gelegene Schotterparkplatz gehört der Stadt.

Drobnitza rechnete vor, das eine Sanierung sogar nach Neubaustandard (Effizienshaus-Niveau) funktioniert: Es müssten 85.000 Euro für energetische Maßnahmen investiert werden. Die Gesamtkosten mit allen Umbauten vor allem des Erdgeschosses (jetziges Vereinsheim) zur Wohnung würden sich auf 250.000 Euro belaufen. Allerdings könnten 200.000 Euro über ein zinsgünstiges Darlehen (aktuell 0,75 Prozent) der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dargestelt werden, für die energetischen Maßnahmen gäbe es Fördergelder.

„Die jetzige Variante mit einer Nachtspeicher-Heizung ist natürlich kostenintensiv“, gab der Energieberater zu Bedenken: „Die jährlichen Kosten dafür lassen sich halbieren.“ Nach Umbau und Sanierung stünden rund 300 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung, mit der sich rund 2000 Euro an monatlichen Mieteinnahmen (bei sieben bis acht Euro Kaltmiete pro Quadratmeter) erzielen ließen. „Damit können Darlehen und Zinsen bezahlt werden“, stellte Drobnitza fest.

Durch Altschulden und dem Kunstrasenplatz- sowie Tartanlaufbahn-Bau hat der DTV vier Kredite zu bedienen, für die das Gebäude Asterweg 28 als Sicherheit dient. Ist der notariell verabredete Verkauf des Sportplatzes (ehemaliger Ascheplatz) am Asterweg an einen Investor, der Wohnbebauung plant, erfolgt, könne der DTV alle Darlehen ablösen. Den Vollzug des Verkaufs sieht Gall im Herbst, wenn das Gelände rechtlich zum Bauland erklärt wurde (das Verfahren bei der Stadt dazu läuft), was Kaufbedingung des Investors ist.