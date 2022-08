Aktionstag beim Dabringhausener Turnverein : 26 Stationen locken mit Quiz und Bewegung

Wermelskirchen Vor zwölf Jahren hat es mal ein Familienfest vom Dabringhausener Turnverein gegeben. Diese Tradition soll mit einem Sommerfest unter dem Motto „Aktionstag Dabringhausen“ am Samstag, 13. August, wieder aufleben.

Insgesamt seien an dem „Aktionstag“ rund 100 ehrenamtlich Aktive im Einsatz. Wer von den 26 Stationen mindestens acht absolviert und sich das durch einen Stempel auf einer Laufkarte bestätigen lässt, bekommt ein kleines Präsent und nimmt an einer Verlosung teil. Die Ziehung der Gewinner erfolgt um 18 Uhr. Ein Fahrrad ist der Hauptgewinn.

Die Aufgaben an den Stationen reichen von Korbwurf, Ziel-Werfen, Federball-Balancieren über ein Dorf- und ein Bienen-Quiz bis hin zu einem Baggergeschicklichkeitstest und der Besichtigung eines Löschfahrzeugs. Dazu wartet das DTV-Sommerfest mit einem Rahmenprogramm auf: Um 12 Uhr startet eine „Modenschau“, die die DTV-Kollektion präsentiert. Um 15 Uhr tritt die Turnabteilung mit einem Showprogramm auf, am Abend bietet die Turnabteilung einen Salsa-Kurs an. Außerdem spielt das Blasorchester Dabringhausen auf. „Um 16 Uhr werden wir Mitglieder ehren, die 50 Jahre oder länger dem Verein angehören“, blickt der DTV-Vorsitzende aus und betont: „Beim Sommerfest willkommen sind die Mitglieder, aber genauso Freunde und Bekannte und alle, die Spaß mit uns haben möchten.“