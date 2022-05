Ehrenamtliches Engagement in Wermelskirchen : Dritter Heimatpreis wird ausgelobt

Ehrenamtliches Engagement in Wermelskirchen

Auszeichnung unter Pandemiebedingungen 2021 im Bürgerzentrum: Bürgermeisterin Marion Lück gratulierte Norbert Hensel und Dorothea Hoffrogge von der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen". Marco Frommenkord und Karl-Heinz Wilke (hinten) zeichneten Monica Barate, Sabine Enzmann, Kurt Genz und Silke Dabringhausen (hinten v.r.) aus. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Auch in diesem Jahr hat die Stadt Wermelskirchen wieder die Möglichkeit, den „Heimat-Preis NRW Wermelskirchen“ auszuloben. Es ist bereits das dritte Mal, das mit diesem Preis das ehrenamtliche Engagement gewürdigt wird.

„Heimat ist da, wo unsere Wurzeln sind und das, was wir alle im Herzen tragen. Ob es unsere Stadt ist, unser Zuhause, unsere Familie und Freunde oder ein bestimmter Ort, an dem wir uns geborgen, wohl und sicher fühlen. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW das Landesförderprogramm zur Förderung und Stärkung der Heimat aufgelegt wurde“, so Bürgermeisterin Marion Lück.