Wirtschaft in Wermelskirchen Rasspe Systemtechnik ist nun Schumacher Bergische Werke

Im Jahr 2004 wurde die Schumacher Gruppe um eine Tochtergesellschaft in Promyschlennaja, Kemerovo, Russland, erweitert. 2010 erfolgte die Erweiterung der Vertriebsgesellschaft in Russland durch einen zweiten Standort in Starominskaja, Krasnodar. Die Gründung der Niederlassung in Qingdao, China, fand 2018 statt, sodass die Group Schumacher heute an sieben Standorten, die sich auf vier Kontinente verteilen, tätig ist.