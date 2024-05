„Peter’s Best“ in Wermelskirchen Oldtimer-Ausfahrt wieder in Gedenken an Peter Sterz unterwegs

Wenn am Fronleichnam-Donnerstag, 30. Mai, ab 9.30 Uhr die Oldtimer-Ausfahrt „Peter’s Best“ am Autohaus Hildebrandt an der Berliner Straße startet, erlebt die Veranstaltung in Gedenken an den verstorbenen Wermelskirchener sowie Kfz- und Oldtimer-Sachverständigen Peter Sterz ihre dritte Auflage.