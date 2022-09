Auf der Landstraße 409 in Dhünn-Neuenhaus : Drei Verletzte nach Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Landstraße 409 in Dhünn-Neuenhaus

Dhünn Die Polizei prüft, ob bei einem Fahrzeug eines Kölners ein technischer Defekt vorlag. Der Wagen wurde sichergestellt. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gefahren.

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 18 Uhr auf der Landstraße 409 in Dhünn-Neuenhaus: Dort kollidierten zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Ein 34-jähriger Kölner fuhr mit seinem Nissan aus Richtung Wermelskirchen in Richtung Kürten. Ihm kam ein 21-jähriger Wermelskirchener mit seinem Mazda entgegen. In einer Rechtskurve verlor der Kölner plötzlich die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw des Wermelskircheners. Letzterer wurde durch den Zusammenstoß gegen die auf seiner Seite befindliche Schutzplanke gedrückt. Der Pkw des Kölners kam wenige Meter hinter der Unfallstelle auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.