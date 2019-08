Sportangebot in Wermelskirchen : Kinder finden ihren Sport im Trainingscamp

Judo war eine der drei Sportarten, die die Teilnehmer ausprobieren konnten. Auch Tennis und Fußball gehörten zum Trainingscamp dazu. Foto: Frederik Oehl

Wermelskirchen Drei Tage lang können sich die Teilnehmer bei der Aktion „Finde deinen Sport!“ ausprobieren.

Beim Passen kommt es auf Genauigkeit und Feingefühl an – das ist für junge Fußballer eine wichtige Lektion. „Wenn man den Ball mit der Innenseite passt, hat man ihn unter Kontrolle. Wenn man mit der Pike passt, kommt der Ball nicht sauber, und hinterher sind die Zehen blau“, erklärt Walter Böse (TURA Pohlhausen) der Gruppe von Nachwuchssportlern, die am Trainingscamp „Finde deinen Sport!“ in Pohlhausen teilnehmen. Nun bilden die Kinder Zweiergruppen und spielen sich die Bälle aus immer größer werdender Entfernung zu. Das klappt nicht immer – aber am ersten von drei Tagen im Trainingscamp muss auch noch nicht alles perfekt eingeübt sein.

Bereits zum fünften Mal bieten der Judo Club Wermelskirchen, TURA Pohlhausen und TURA Pohlhausen Tennis den Ferien-Schnupperkurs „Finde deinen Sport!“, in dem Kinder zwischen fünf und 13 Jahren die drei Sportarten Judo, Tennis und Fußball kennen lernen können, dieser Tage an. Der Grundgedanke ist einfach: Die Teilnehmer können am Anfang zunächst alle drei Sportarten ausprobieren. Später wählen sie dann zwei Sportarten, mit denen sie sich stärker beschäftigen wollen, und am dritten Tag können sie sich dann auf den Bereich konzentrieren, der ihnen den größten Spaß bereitet. Dabei werden sie dem Alter nach in drei Gruppen aufgeteilt – in diesem Jahr nennen sie sich die „chaotischen Lerner“, die „motivierten Raketen“ und die „vorbildlichen Sportler“.

Der Spaß steht während des Trainingscamps im Vordergrund. Neben den Übungseinheiten gibt es daher auch mal Spiele wie Fangen oder einen Mini-Staffellauf – und zum Mittagessen werden Hotdogs serviert. Viele Teilnehmer sind auch noch nicht selbst in einem Sportverein aktiv – für sie bietet das Trainingscamp eine Möglichkeit zur Orientierung. „Wir freuen uns sehr darüber, dass es in diesem Jahr 33 Anmeldungen gibt“, sagte Organisatorin Katrin Seide vom Judo Club Wermelskirchen.

Seide hatte das Programm gemeinsam mit ihrer Schwester Anika Graf vor fünf Jahren ins Leben gerufen. „Wir dachten uns: Es wäre doch schön, wenn Kinder mehrere Sportarten in kompakter Form kennenlernen könnten“, so Seide. Inzwischen erfreut sich das Angebot großer Beliebtheit, und viele Kinder sind in diesem Sommer auch schon zum zweiten Mal dabei. Nach der Teilnahme am Camp sind in den letzten Jahren auch einige Kinder Mitglieder in einem Sportverein geworden. „Auch für die Vereine gibt es einen positiven Effekt“, erklärt Katrin Seide. „Am wichtigsten ist uns aber, dass wir ein Angebot für die Ferienzeit schaffen, sodass die Kinder sich beschäftigen können“, so Seide weiter.