Kundenberatung und -betreuung in Wermelskirchen : Drei neue Azubis in der Sparkasse

Drei neue Azubis in der Sparkasse

Kundenberatung und -betreuung in Wermelskirchen

Wermelskirchen Drei neue Auszubildende für für die zweieinhalbjährige Ausbildung zur Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann wurden jetzt von Ausbildungsleiterin Jeannette Nerger-Runkehl begrüßt.

Bevor es für Denis Reschke, Seyma Temiz und Mick Wende in die Geschäftsstellen ging, erhielten die Berufsstarter in der Einführungswoche zunächst die Gelegenheit, ihren Arbeitgeber und die typischen Aufgaben des Bankkaufmanns/-frau kennenzulernen. Während der gesamten Ausbildungszeit werden sie von ihrer Ausbildungsleiterin eng begleitet. Neben der Tätigkeit in den Geschäftsstellen stehen beispielsweise auch die Marketing- und die Kreditabteilung auf dem Plan. Der Fokus liegt indes nach wie vor auf der Kundenberatung und -betreuung.