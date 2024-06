Abitur in Wermelskirchen Zukunftsplanung mit 1,0 auf dem Abi-Zeugnis

Nun liegt ihnen also die Welt zu Füßen: Und Elena Benkert, Angelika Heister und Kira Schruba haben Pläne. „Ich möchte Medizin in Aachen studieren“, sagt Angelika Heister, die schon in der Schulzeit ihre Begeisterung für Mathe, Physik und Bio entdeckte. Vorher tritt sie noch ein Pflegepraktikum an, um sich praktisch zu rüsten. Und wo sieht sie sich in 15 Jahren? „An einer Universitätsklinik, wo ich auch in der Forschung arbeiten kann“, sagt sie. Auch Kira Schruba sieht sich als Ärztin in einem Krankenhaus – die Weichen dafür hat sie gelegt, würde gerne in Münster studieren und hat sich für ein Pflegepraktikum beworben. „Aber jetzt will ich ein Gap Year“, sagt sie. Den Zeitraum zwischen zwei wichtigen Lebensabschnitten möchte sie mit Reisen füllen, mit einer Au Pair-Zeit in Australien und vielleicht auch noch als Freiwillige in Umweltprojekten. „Das ist nur einmal im Leben so möglich“, sagt sie, „und das ist jetzt.“ Ähnlich fühlt sich auch Elena Benkert: Sie gehe davon aus, dass es mit dem Psychologie-Studium erst im nächsten Jahr klappt, weil sie vorher noch Punkte bei einem Test sammeln müsse. „Aber das ist in Ordnung“, sagt sie. Sie möchte Zeit mit ihrer Familie verbringen. Und bei der EU-Initiative „DiscoverEU“ hat sie einen Travelpass gewonnen: Einen Monat lang kann sie alle Schnellzüge Europas kostenlos nutzen. „Perfekt“, sagt sie. Und dann spricht Kira Schruba allen Dreien aus der Seele: „Die Wehmut des Abschieds wird überlagert: von der Vorfreude auf die Dinge, die vor uns liegen.“