Vereinsleben in Wermelskirchen Kulturverein bereitet Staffelstab-Übergabe vor

Wermelskirchen · Der Vorstand des Kulturvereins Wermelskirchen braucht Verstärkung. Der Staffelstab soll bei den ehrenamtlichen Theater-Machern schrittweise an jüngere Akteure übergeben. Dr. Jürgen Kussi will sich im Vorstand einbringen und stellt sich am kommenden Donnerstag, 15. Februar, zur Wahl. Was der Vereinsvorstand geplant hat.

10.02.2024 , 13:53 Uhr

Der Kinofilm- und Bayer 04-Fan Dr. Jürgen Kussi will sich im Vorstand des Kulturvereins Wermelskirchen engagieren. Foto: Stephan Singer