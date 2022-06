Dorfgemeinschaft in Dabringhausen : Dorfpark nach Bauarbeiten wieder eröffnet

Dabringhausen Dank eines Zuschusses aus dem Landestopf für Dorferneuerung hat der Dorfpark in Dabringhausen ein neues Gesicht bekommen. Zur Wiedereröffnung gab es Musik, Geselligkeit und Bratwurst.

Aus dem Wasserspiel am Eingang plätschert es, auf den Bewegungsgeräten versuchen Großvater und Enkelin ihr Glück, auf der Wiese hat der Musikverein Aufstellung bezogen und steuert Melodien bei und Bürgermeisterin Marion Lück ist in Feststimmung: Nach zehn Wochen Bauarbeiten eröffnet sie am Sonntag den Dorfpark in Dabringhausen wieder. 112.000 Euro hat die Neugestaltung gekostet, 94.400 Euro davon hat das Land bezahlt – dank eines Fördertopfes zur Dorferneuerung.