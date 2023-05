Jahreshauptversammlung der Rettungsschwimmer DLRG Wermelskirchen wirbt um Mitglieder und spart Energie

Fest steht jedenfalls: Das Vereinsleben bei der DLRG in Wermelskirchen ist nach der Corona-Pandemie wieder richtig angelaufen. Und so herrschte auch bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend Hochbetrieb. Vorsitzender Christian Behnke blickte auf die vergangenen Monate zurück und erinnerte vor allem an die Frage nach der Energiekrise.