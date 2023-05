Werbung für Sport und Ehrenamt DLRG Wermelskirchen lädt zum 24-Stunden-Schwimmen

Am Samstag zwischen 15:30 und 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 13 Uhr können Seepferdchen-, Bronze-, Silber-, Gold-, und das Totenkopf-Abzeichen absolviert werden. Für letzteres müssen Schwimmer je nach Abstufung 60, 90 oder 120 Stunden ohne Pause durchschwimmen. Es ist kein offizielles Abzeichen, einen Aufnäher gibt es trotzdem. Der Prüfungs-Gedanke steht laut Behnke allerdings nicht im Vordergrund. Vielmehr geht es um den Spaß am Schwimmen und an der Bewegung und darüber hinaus sollen Besucher aus sowie nach Wermelskirchen gelockt werden. Davon hofft die hiesige DLRG auch finanziell zu profitieren.