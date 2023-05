DLRG-Aktion in Wermelskirchen Schwimmer sind 24 Stunden im Wasser

Am Eingang zum Bad drückt Esther Schuh den Kindern noch die Schwimmkarten in die Hand. Denn jeder Meter, den sie heute schwimmen, geht mit in die Gesamtwertung des 24-Stunden-Schwimmens ein. Am Beckenrand sitzen Ehrenamtliche der DLRG und zählen die Bahnen. Zum ersten Mal nach 29 Jahren hat die Wermelskirchener DLRG wieder zum 24-Stunden-Schwimmen eingeladen. „Mit der Resonanz sind wir ganz zufrieden“, erzählt Daniela Schuh, die bei der Aktion die Fäden im Bad zusammenhält. Am Sonntagmorgen, 21. Mai, zählt sie auf der Liste insgesamt mehr als 45 Schwimmer, die seit Samstagnachmittag fast 200 Kilometer hinter sich gelegt haben. „In jeder Sekunde seit 15 Uhr ist mindestens ein Schwimmer im Wasser“, berichtet Daniela Schuh. Sowohl Vereinsschwimmer würden sich beteiligen, als auch viele Wermelskirchener, die Lust auf ein paar Bahnen im Schwimmbad hätten. In der Nacht sei es etwas ruhiger gewesen. Es habe einige Schwimmer gegeben, die die besondere Atmosphäre mitten in der Nacht im Wasser genossen hätten. Ein Langstreckenschwimmer habe sich von Halver auf den Weg nach Wermelskirchen gemacht und sei in der Nacht 30 Kilometer geschwommen. „Wenn es leerer wurde, ist jemand von uns ins Wasser gegangen“, erzählt Daniela Schuh und reibt sich die Augen. Sie hat in dieser Nacht keine Minute geschlafen.