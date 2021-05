Coronavirus in Wermelskirchen : Diskussion über Privilegien für Geimpfte

Wermelskirchen Gut möglich, dass noch in dieser Woche entschieden wird, dass sich vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen wieder ohne Auflagen treffen dürfen. Das sorgt für gespaltene Reaktionen in Wermelskirchen.

In dieser Diskussion könnte noch Zündstoff stecken: Seit Beginn dieser Woche gilt in NRW, dass für geimpfte und vollständig genesene Personen in bestimmten Bereichen die Testpflicht entfällt. Zum Wochenende hin könnten für Geimpfte und Genesene auch die Kontaktbeschränkungen für private Treffen und die nächtliche Ausgangssperre wegfallen. Aktuell werden über die von Justizministerin Christine Lamprecht (SPD) vorgeschlagenen Änderungen diskutiert, noch in dieser Woche könnten sie beschlossen werden. Wer vollständig geimpft ist, könnte dann beispielsweise ohne vorherigen Test zum Friseur gehen und würde bei Treffen im Familien- und Freundeskreis nicht mitgezählt, wodurch sich mehr Menschen treffen könnten.