Kultur in Wermelskirchen Bücher und Whisky runden Irish-Folk-Konzert ab

Es ist aber bestimmt auch der sympathische Humor der Iren, der beim Publikum gut ankommt. Wenn etwa Matt Griffin vor der Pause sagt: „We‘re going to take a little Pinkelpause“, dann kann man sich unabhängig vom Thema ein kleines Grinsen nicht verkneifen. Zumal Teresa Horgan, scheinbar interessiert, kontert: „Klingt interessant, was ist das denn?“ Apropos interessant – wer sich davon überzeugen will, dass Irland mehr als nur Musik ist, kann das am Bücherstand von Gabriele van Wahden mit Romanen und Reiseführern von der grünen Insel ebenso machen, wie beim Tasting der Whiskybar „Notenschlüssel“ aus Leverkusen. „Bei größeren Konzerten werden wir die Kombination mit Bücherstand und Whiskybar gerne wiederholen“, kündigt Adrian Kunitz, Vorsitzender der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) an.