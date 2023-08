Verbraucherzentrale für Rhein-Berg Was passiert nach dem Tod mit meinen Daten?

Was gilt es zu vermeiden? Gewerbliche Nachlassunternehmen, bei denen Zugangsdaten und Nachrichten an Angehörige hinterlegt werden können, sind nur für eine eingeschränkte Zielgruppe zu empfehlen, zum Beispiel für Menschen, die nicht möchten, dass Vertraute in ihren Accounts lesen möchten. Zu groß ist die Gefahr, dass solche Dienste einfach vom Markt verschwinden — und mit ihnen die Daten. Auch ein sicheres Passwort ist ein Muss. Am besten sei eine längere Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Zeichen. Auf keinen Fall sollten Sie für alle Dienste das gleiche Passwort verwenden. Nutzen Sie außerdem besser keinen Passwort-Manager, denn bei einem Cyber-Angriff können Ihnen so alle Passwörter auf einmal gestohlen werden. Ganz schlecht sei es auch, sich überhaupt nicht um seinen digitalen Nachlass zu kümmern, so Vogt. Sie verweist dabei auf den beliebten Komiker Dirk Bach, der 2012 verstorben ist. Seine Facebookseite sei nach seinem Tod in eine Seite zu seinem Andenken verwandelt worden. In der Theorie eine schöne Geste, in der Praxis tummelt sich dort heute eine Vielzahl geschmackloser Werbeanzeigen. Ob Dirk Bach das gewollt hätte, bleibt zu bezweifeln.