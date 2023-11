St. Martin in Wermelskirchen Im Stadtgebiet strahlen die bunten Laternen

Mit den St. Martins-Umzügen in Hünger und Tente machte die Gemeinschaftsgrundschule Am Haiderbach an ihren beiden Standorten den Auftakt der Laternen- und Lichter-Züge in Wermelskirchen in 2023. Wenn am kommenden Samstag, 11. November, der größte der St.-Martins-Züge in Wermelskirchen startet, sind dann auch die meisten anderen schon beendet. Lediglich der Martins-Zug der Verbundschule Nord zieht dem in der Vergangenheit publikumsträchtigsten Umzug des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) einige Tage nach.