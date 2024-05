Kriminalität in Wermelskirchen Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Bislang unbekannte Täter stiegen in der Zeit zwischen Montag, 6. Mai, um 22 Uhr und Dienstag, 7. Mai, um 4.50 Uhr in eine Firma an der Wustbacher Straße ein. Die Diebe brachen über eine rückwärtig gelegene Tür in die Firma und die dortigen Büroräume ein, wie die Polizei Rhein-Berg berichtet.