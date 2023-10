Kriminalität in Wermelskirchen Maskierter schlägt Scheibe ein und klaut Bargeld

Ein bislang unbekannter Täter schlug am späten Samstagabend, 14. Oktober, um 23.40 Uhr eine Fensterscheibe eines Autoteile-Fachgeschäftes im Industriegebiet-Ost mit einem Stein ein. Der laut Polizeiangaben maskierte Täter gelangte so in den Verkaufsbereich des Betriebs und entleerte dort zwei Kassen. „Er entkam mit einem Fahrzeug und einer Beute in Höhe eines unteren dreistelligen Betrags“, fasst die Rhein-Berg-Polizei zusammen.