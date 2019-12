In der Katt in Wermelskirchen : Die wilden 1920er als analoge Multimedia-Show

In der Katt in Wermelskirchen

Robert Nippoldt und das Trio Größenwahn gastierten in der Katt. Foto: Kattwinkelsche Fabrik

Wermelskirchen Es war das Aufeinandertreffen zweier Künste, die auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun zu haben schienen: Zeichnen und Musik. Aber schon nach wenigen Minuten am Freitagabend war klar, dass sich hier eine Melange der ganz besonderen Art gefunden hatte.

Bei Robert Nippoldt und dem Trio Größenwahn und ihrem Programm „Ein rätselhafter Schimmer“ ergänzten sich diese beiden Künste auf so hervorragende und vor allem unerwartete Art und Weise, dass man am Ende des Abends das Gefühl hatte, etwas so noch nicht Gesehenem beigewohnt haben zu dürfen – kein Wunder dass es hier stehende Ovationen gab! Das vierköpfige Ensemble entführte sein Publikum im vollbesetzten kleinen Saal der Kattwinkelschen Fabrik ins Berlin der wilden 20er Jahre.