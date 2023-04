Tipps Die wichtigsten Termine in Wermelskirchen 2023

Feierabendmarkt

Ebenfalls unter der Federführung des WiW-Teams steht der Bergische Feierabendmarkt, der im wöchentlichen Wechsel in Hückeswagen, Burscheid, Wipperfürth und Wermelskirchen immer donnerstags stattfindet – also ein Mal pro Montag in Wermelskirchen. Erster Termin: Donnerstag, 25. Mai, von 17 bis 21 Uhr auf der Telegrafenstraße. Nach den Lockdowns hatte sich die Idee des Bergischen Feierabendmarktes interkommunal in 2021 entwickelt und fand in 2022 eine Fortsetzung, womit der Feierabendmarkt in diesem Jahr nunmehr bereits in die dritte Runde geht.