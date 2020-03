Musikproduktion : Geld sammeln für „Alles gratis“

Wermelskirchen Sihna Maagé startet ein Crowdfunding für ihre zweite CD. Darauf sollen fünf Lieder erscheinen. Der Song „Bunt und grau“ beschreibt ihre Heimatstadt Wermelskirchen.

„Alles gratis“ soll sie heißen – die neue CD von Sängerin Sihna Maagé. Da es aber bekanntlich nichts umsonst gibt, sucht die 26-Jährige via Internet-Crowdfunding möglichst viele Unterstützer zur Finanzierung der Silberling-Produktion. Fünf Lieder will Sihna Maagé auf der Disc verewigen. Sie kündigt für den Nachfolger ihres Erstlingswerks „Summer love“, das 2017 veröffentlicht wurde, an: „Meine neuen Songs sind nicht so sphärisch komponiert, wie die von ‚Summer live‘. Ich bezeichne es als Soul-Pop – meine neuen Lieder sind tanzbarer.“ Die Texte werden allesamt in deutscher Sprache daherkommen. „Da hat sich für mich so entwickelt – ich kann mich in meiner Muttersprache besser ausdrücken und so treffend beschreiben, wie ich es möchte.“