Wermelskirchenerin veröffentlicht zweites Buch : Das Fremde begreifbar und sichtbar machen

Marie-Louise Lichtenberg hat ein Buch mit Porträts von Geflüchteten geschrieben. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Die ehemalige Hauptschullehrerin Marie-Louise Lichtenberg hat mit „Ein Gefühl von Zukunft“ ein eindringliches Buch mit Porträts von Geflüchteten geschrieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Als im Sommer und Herbst des Jahres 2015 auf einmal viele Hunderttausend Menschen aus verschiedenen Krisenregionen dieser Welt nach Europa und Deutschland kamen, haben viele Menschen gesagt: „Wir wollen helfen, anpacken, Not lindern.“ Die Hilfsbereitschaft ging quer durch alle Städte, Schichten und Bereiche, jeder schien das zu machen, was er oder sie am besten konnte.

In Wermelskirchen entstand damals die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“, in der sich viele Bürger ehrenamtlich als Paten, Deutschlehrer, in den Notunterkünften und den Kleiderkammern engagierten. Auch Marie-Louise Lichtenberg, ehemalige Lehrerin an der Hauptschule, sagte sich damals, dass sie irgendwie helfen wollte. „Das hat einfach meiner Art entsprochen, ich fühle mich den Menschen sehr zugewandt. Das ist grundsätzlich eine Herausforderung, wenn man helfen will“, sagt Lichtenberg. Sie sei dann regelmäßig ins Café International der Initiative gegangen. „Ich kannte die Helfer ja, aber ich lernte auch ganz schnell die Menschen aus aller Welt kennengelernt, die neu in unserer Stadt waren“, sagte Lichtenberg.

Info Ein Lesebuch der besonderen Art Inhalt Die Autorin Marie-Louise Lichtenberg hat sich in ihrem 240 Seiten starken Werk auf eine Reise begeben, die sie von ihrer Heimatstadt Wermelskirchen auch nach Berlin, Halle (Saale), Herne, Köln oder Bochum geführt hat. Dort hat sie mit Geflüchteten gesprochen, die auf größtenteils sehr eindringliche und mitreißende Art ihre jeweiligen Geschichten erzählt haben. Menschen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Bangladesh, Iran und Pakistan kommen dabei zu Wort. Gleichzeitig hat sich die Autorin mit Einheimischen auseinandergesetzt. Mit dem Betriebsleiter, dem Leiter eines Flüchtlingsheims, der Bibliothekarin, der Lehrerin, der Pfarrerin, dem Studenten oder auch mit dem Hauptgeschäftsführer einer Industrie- und Handelskammer. Herausgekommen ist ein Lesebuch der besonderen Art, denn die Protagonisten erzählen ehrlich über die Dinge, die ihre Leben teils komplett auf den Kopf gestellt haben. Das Buch liest sich sehr eingängig, was auch an der angenehm unaufgeregten Erzählweise der Autorin liegt. Abgerundet wird Lichtenbergs Buch von rund 30 Seiten, auf denen Jugendliche und junge Erwachsene ihre teils sehr tiefgründigen Gedanken und Gefühle zu Flucht und Neuanfang niedergeschrieben haben. Buch „Ein Gefühl von Zukunft“ von Marie-Louise Lichtenberg, Allitera Verlag, 2019, 240 Seiten, ISBN 978-3-96233-154-2, Preis: 19,90 Euro

So seien Kontakte entstanden, viele Gespräche seien geführt worden, aber vor allem sei durch die vielen Unterhaltungen in ihr eine Erkenntnis gereift. „Ich wollte die Menschen sichtbarer und begreifbarer machen. Geflüchtete werden oft als gesichtslose Masse wahrgenommen. Und damit wirken sie auch bedrohlicher, als sie sind“, sagt Lichtenberg.

Von der Idee, ein Buch zu schreiben, war sie damals allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Dafür seien die Aufzeichnungen eines Menschen aus Eritrea gewesen, die sie zu lesen bekommen habe. „Der Mann hat seine Geschichte aufgeschrieben, das war eine gewisse Form der Inspiration für mich. Im Februar 2016 habe ich dann ein erstes Porträt eines Geflüchteten geschrieben“, sagt Lichtenberg. Da sei ihr dann klar geworden, dass sie ein Buch schreiben wollte. „Ich wollte damit gegen die Vorurteile und Pauschalisierungen vorgehen, dagegen ankämpfen. Ich habe gemerkt, dass immer von einzelnen auf eine Gruppe geschlossen wird. Das finde ich unfair“, sagt Lichtenberg. Klar gebe es Negativbeispiele, die sollten auch nicht unter den Tisch gekehrt werden. „Aber das Gute überwiegt. Das Gute und Bereichernde soll betont werden“, erklärt die ehemalige Lehrerin.

Die folgenden zwei Jahre arbeitete Lichtenberg an ihrem Buch. Immer im Gespräch und Austausch mit den Geflüchteten. „Im Juli des Vorjahres war ich dann fertig. Gerade das Jahr bis dahin habe ich sehr intensiv daran gearbeitet. Einfach weil auch klar wurde, dass es in Richtung Ziel ging“, sagt Lichtenberg.

Nicht so einfach sei es gewesen, einen Verlag für das Buch zu finden, dessen Titel übrigens an ein Zitat des Wermelskirchener Bürgermeisters Rainer Bleek angelehnt wurde. „Das Thema erschien wohl vielen Verlagen als wirtschaftlich nicht interessant genug. Ich habe mich dann an den Verlag Allitera aus München gewendet, der schon mein erstes Buch herausgebracht hat“, sagt Lichtenberg. Der habe dann zugesagt – weil er von der Autorin und dem Thema ihres Buchs überzeugt gewesen sei.