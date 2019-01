Buchveröffentlichung: Keine Angst vor einem traurigen Ende

Wermelskirchen Anouk Wieneke hat gerade ihr Abitur gemacht – und im gleichen Jahr ihren ersten Roman veröffentlicht: Irgendwas mit Gänseblümchen. Die nächste Idee liegt schon in der Schublade.

Aber wenn es um Literatur geht, um die Geschichten, die sie seit ihrer Grundschulzeit zu Papier bringt, dann braucht Anouk Wieneke kein Happy End. Dann will sie echte Geschichten, die zu Tränen rühren dürfen. „Aber Hoffnung sollen sie dem Leser trotzdem geben“, sagt sie. Und mit diesem Anspruch kommt auch ihr erster eigener Roman daher: Irgendwas mit Gänseblümchen. Der Titel hat eine Geschichte und deutet auch die Verbundenheit der jungen Frau mit ihrer großen Familie an. „Meine Oma wollte immer ein Kinderbuch veröffentlichen“, erzählt sie. Der Titel? „Das wusste sie noch nicht so genau“, sagt Anouk Wieneke, „sie hat immer gesagt: Irgendwas mit Gänseblümchen.“ Und als sie dann an der Tastatur ihres Laptops saß und Kapitel für Kapitel schrieb, da wurde ihr immer klarer: Genau diesen Titel würde sie für ihr Buch wählen. Nicht zufällig also hat sie den Band am Ende auch ihrer Großmutter gewidmet: „Für Omimi: Ich hoffe, ich kann dir hiermit noch einen Wunsch erfüllen.“ Noch bevor Anouk Wieneke die erste Zeile ihres Buches geschrieben hatte, war ihre Großmutter gestorben. „Damals kam ich zum ersten Mal mit dem Thema Tot und Abschied in Berührung“, erzählt sie. Dazu kam ihr großes Interesse an medizinischen Themen – das sie nun in ihrem Studium bündeln will.