Besondere Kunst in Wermelskirchen : Anne Badenberg bemalt Pferde

Bei Kursen und Seminaren malt die Dabringhausenerin Anne Badenberg auf das Fell von Pferden – so wie hier das Knochengerüst auf einen Schimmel. Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Die Dabringhausenerin malt kunstfertig und realistisch das Innenleben der Tiere auf deren Fell. In Kursen mit der Pferde-Physiotherapeutin Katrin Obst veranschaulicht sie so medizinisches Wissen für Stallgemeinschaften, Freizeitreiter oder Sattler.

Zeichnen und Malen sind für Anne Badenberg eine Passion. Davon zeugen zahlreiche Bilder aus ihrer Feder an den Wänden in ihrem Wohnhaus in Dabringhausen. Obendrein ist die 30-Jährige, die gebürtig aus Wuppertal stammt, eine Tierliebhaberin. Ihr Beruf als Tiermedizinische Fachangestellte und ihr Faible für die Kunst führten zu einer Fügung, durch die Anne Badenberg zur „Pferde-Malerin“ wurde. Und das mit einem vollkommen ernsthaften Hintergrund: In Kursen, die die Mettmanner Physiotherapeutin für Pferde, Katrin Obst, ausrichtet, veranschaulicht Anne Badenberg mit gekonnten Pinselstrichen das Innenleben von Pferden auf dem Körper eines lebendigen Tieres: Je nach Thema sind es mal die Muskulatur, mal das Skelett, das Verdauungssystem oder eine Kombination aus allem, die die Dabringhausenerin auf das Fell des Tieres „projeziert“. Setzt sich das Pferd in Bewegung, werden Anne Badenbergs Werke „lebendig“.

„Dadurch wird den Kursusteilnehmern sehr genau die Lage, Größe und Dimension der einzelnen Körperteile eines Pferdes deutlich“, beschreibt Anne Badenberg im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die größte Schwierigkeit besteht natürlich in den Rundungen und Formen des Pferdekörpers – ich habe kein flaches Blatt Papier vor mir.“ Anfangs habe sie für ihre vergänglichen Werke, die sie mit leicht wieder zu entfernender Kinder-Finger-Malfarbe auf das Fell bringt, vier Stunden gebraucht, inzwischen sind es dank der Routine nur noch zwei Stunden.

Schimmel Calido ist das Lieblings-Modell von Anne Badenberg. Foto: Stephan Singer

Anne Badenberg malt in Kursen und Seminaren in „vollem Galopp“ - also während Katrin Obst referiert. „Wir sind ein so eingespieltes Team, dass ich die Punkte, die Katrin gerade anspricht, direkt malerisch umsetze“, erläutert Anne Badenberg. Aller Erfahrung zum Trotz stellt die „Pferde-Malerin“ fest: „Wenn das Pferd mit auf dem Fell aufgemaltem Knochengerüst und Muskulatursystem an der Lounge geführt wird, ist es für mich und die Kursusteilnehmer immer wieder faszinierend zu sehen, wie sich alles bewegt.“ Sie male mit Schattierungen und beispielsweise die Knochen mit den Muskelansatzflächen: „Das Ergebnis soll gut und realistisch sein.“

Mit Zeichnungen auf Papier begann für Anne Badenberg die „Pferde-Malerei". Foto: Stephan Singer

Beispielsweise für einen Vortrag auf der Messe „Hund und Pferd“ stellte sich Anne Badenberg der Herausforderung, auf einer Pferdeseite die Muskulatur zu malen und auf der anderen Flanke das Skelett. „Male ich Herz und Lunge, wird deutlich, wie groß diese Organe sind. Oder auch ein Pferdeblinddarm – der ist gigantisch. Wir können so sehr gut zeigen, wo beispielsweise ein Tierarzt was abhört“, sagt Anne Badenberg, die verheiratet, Mutter eines Sohnes ist und seit zwei Jahren in Dabringhausen lebt.

Inzwischen arbeitet Anne Badenberg halbtags in einer Kleintierpraxis in Odenthal. Zuvor hatte sie es in der Pferdeklinik in Leichlingen mit größeren Geschöpfen zu tun. Dort entstand die Zusammenarbeit mit Katrin Obst. Anne Badenberg erinnert sich: „In Leichlingen gibt es die individuell gestalteten Apfel-Maskottchen und viele Standorte. Für die Pferdeklinik habe ich ein Pferd mit Skelett, Muskulatur und Verdauungssystem auf den Apfel gemalt. Das hat Katrin Obst entdeckt und sich zu mir durchgefragt.“

Seither gibt das Duo die Kurse gemeinsam, in denen unter anderem auch Erste-Hilfe am Pferd mit Anlegen von Verbänden gezeigt und trainiert wird. „Unsere Teilnehmer sind ganz unterschiedlich. Die Interessenten stammen aus Stallgemeinschaften, sind Freizeitreiter oder Sattler, denn die Kure sind als Fortbildung anerkannt“, berichtet Anne Badenberg: „Es macht sehr viel Spaß, medizinisches Wissen zu vermitteln.“ In der Pferdeklinik erlernte Anne Badenberg durch ihren Beruf letztlich die Grundlagen für ihre spezielle Kunst: „Ich habe dort in der Röntgenabteilung gearbeitet und kenne dadurch die Lage der einzelnen Knochen genau.“ Ihr künstlerisches Talent helfe obendrein: „Ich kann mir das alles sehr gut vorstellen und so visualisieren.“