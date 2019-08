Wermelskirchen Müll und Baustellen, Falschparker und geklaute Schilder: Die Wermelskirchener Politessen verteilen längst nicht nur Knöllchen. Ein Blick hinter die Kulissen ihres Jobs.

Als die beiden Politessen nach dem Einsatz in die neuen Büros des Ordnungsamts zurückkehren, nehmen sie sich die Post vor. „Das Schöne an diesem Beruf ist es, dass wir morgens noch nicht wissen, was uns der Tag bringt“, sagt Petra Müller. Längst gehe es nicht mehr nur darum, in der Stadt Verkehrssünder auszumachen und Knöllchen zu verteilen. „Unser Berufsbild hat sich verändert“, sagen die Frauen. Das kommt ihnen beiden entgegen. Denn heute sei ihr Arbeitsalltag bunt und vielseitig. Sie seien viel draußen. „Und wir können helfen“, sagen sie – und denken dabei an jene Menschen in Rollstühlen, die auf Bürgersteigen nicht weiterkommen, weil Falschparker ihren Wagen dort abgestellt haben. Sie denken an den Krankenwagen, der auf der Telegrafenstraße an der Bushaltestelle nicht durchkommt, weil die Autos auf der Straße stehen und die Fahrer mal kurz zum Bäcker reingesprungen sind. „Wenn die Bauarbeiten auf dem Loches-Platz beginnen, wird sich diese Situation noch verschärfen“, ahnen die beiden.