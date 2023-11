Vorweihnachtszeit in Wermelskirchen Es gibt wieder einen Weihnachtsmarkt am Mammutbaum

Mit dem Indoor-Weihnachtsmarkt in Dabringhausen startet der Reigen der Weihnachtsmärkte in Wermelskirchen. Dazu gesellen sich das Weihnachtsdorf in Dhünn, das im vergangenen Jahr Premiere feierte, und der „Nachbarschafts-Weihnachtsmarkt“ auf dem Anwesen von Peter „Hermann“ Tebling in Dhünn, der über das Dhünnsche Dorf längst dem vormaligen Geheimtipp-Status entwachsen ist. Damit nicht genug: Frei nach dem Motto „Totgesagte leben länger“ organisiert auch der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Platz unter dem Naturweihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße.