Die Wanderwege rund um Wermelskirchen nach dem Hochwasser : Schäden an Brücken und Wegen gehen in die Millionen

Wermelskirchen Der Eifgenbach hat sich während des Hochwassers in einen reißenden Fluss verwandelt. Brücken wurden mitgerissen oder ganz zerstört. Die Stadt und der Wegemanager arbeiten unter Hochdruck an Reparaturlösungen.

„Diese Brücke sieht zwar unversehrt aus, sie ist aber einsturzgefährdet“, sagt Roth-Seefrid. Deswegen hat die Stadt Wermelskirchen in Kooperation mit den Kollegen in Burscheid die Brücke gesperrt. Wanderer scheinen die Gitter allerdings kurzerhand zur Seite geschoben zu haben. „Schließlich gibt es hier aktuell auch keine Umleitung“, sagt der Wanderwegemanager. Aber er warnt eindringlich: „Die Widerlager der Brücke sind unterspült, sie ist nicht mehr stabil.“ Zu diesem Ergebnis kam der Brückengutachter, den die Stadt Wermelskirchen wenige Tage nach der Flut ins Eifgen gebeten hat. Das Ergebnis zeigt die verheerende Schadenslage nach dem Hochwasser im Eifgen: Am Eifgenbachweg, in den viele Wanderer am Schöllerhof bei Altenberg einsteigen und der bis zum Eifgenstadion reicht, sind sieben Brücken mehr oder weniger schlimm betroffen – aktuell ist der Weg nicht passierbar, einige Brücken sind weiterhin gesperrt. „Um den Eifgenbachweg zumindest wieder passierbar zu machen, müssen wir uns vor allem um die Brücken Bökershammer und Am Berg kümmern“, sagt der Wegemanager. Es sei Eile geboten, betont Roth-Seefrid. Die Wanderer würden sich schon jetzt Wege durch den Bach suchen. „Wir befinden uns aber im Naturschutzgebiet“, betont er, „es ist verboten, die Wege zu verlassen.“ So werde die Arbeit des Naturschutzes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte in kurzer Zeit wieder zunichte gemacht. „Auf der anderen Seite ist es ja unser gemeinsamer Wunsch, hier ein Wanderangebot für Einheimische und Touristen zu haben“, betont der Wanderwegemanager. Deswegen freut er sich über den schnellen Einsatz der Verwaltung in Wermelskirchen. Schon einen Tag nach der Flut habe das Rathaus Mitarbeiter losgeschickt, um den Schaden zu prüfen. „Das Ergebnis lag so schnell vor, dass wir sofort Förderprogramme in den Blick nehmen und den hohen Bedarf melden konnten“, sagt der Wanderwegemanager.