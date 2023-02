Hallenveranstaltungen in Wermelskirchen „Jede Regel ist mit Blut geschrieben“

Die Dhünnschen Jecken hatten ihre Sitzungsparty der Session 2022/2023 bereits im Sommer 2022 wegen mangelnder Planungssicherheit aufgrund der Corona-Beschränkungen abgesagt. Das „Tenter Meddemang“ fand während der tollen Tage ebenfalls nicht statt. „Technische Gründe“ führt Detlef Schwarz, Gruppenführer der Löschgruppe Unterstraße der Freiwilligen Feuerwehr als Veranstalter des in der Vor-Corona-Zeit stets ausverkauften Spektakels in der Tenter Grundschul-Sporthalle im Gespräch mit unserer Redaktion an – und verweist auf 2024, in dem es das „Tenter Meddemang auf jeden Fall wieder geben soll“.