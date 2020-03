Corona-Krise in Wermelskirchen : Stadtverwaltung handlungsfähig halten

Info

Was Thomas Marner ist seit Oktober 2017 als Technischer Beigeordneter der Stadt Wermelskirchen tätig. Er kam aus Troisdorf, wo er als Amtsleiter für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr zuständig war. Auch als Verkehrsplaner und Straßenbauingenieur hat er Erfahrung: So war er als Projektingenieur einer Ingenieurgesellschaft in Köln in den Bereichen Verkehrstechnik und Verkehrsplanung im Einsatz.

Studium Thomas Marner ist Diplom-Ingenieur und hat an der Ruhr-Universität Bochum studiert mit den Vertiefungsfächern Verkehrsplanung, Verkehrstechnik und Verkehrswegebau.