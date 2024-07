Vorhaben in Wermelskirchen Stadtkirche wird zur Pilgerstation

Manchmal sieht Manfred Jetter die Menschen am späten Nachmittag mit ihren Rucksäcken bei der Ankunft an der Stadtkirche. An ihren Taschen baumelt die markante Muschel. Sie öffnen die schweren Türen, entdecken im Turm den kleinen Stempel und platzieren ihn im Pilgerpass. „Manchmal sitzen sie dann noch eine Weile in den Bänken“, erzählt der evangelische Pfarrer, „Pilgergruppen nutzen die Kirche auch gelegentlichen für einen Ausklang.“ Schließlich markiert die Stadtkirche am Markt im großen Pilgerwegenetz den Schlusspunkt der neunten Etappe des Westfälisch-Bergischen Jakobswegs. Sie führt auf 27 Kilometern von Schwelm über Lennep bis nach Wermelskirchen.