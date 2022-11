„Corona war hier der Auslöser“ Die Stadtbücherei in Wermelskirchen hat ein neues IT-System

Info

IT Das neue IT-System „Koha“ ist über Landesmittel zu 80 Prozent in der Anschaffung gefördert worden. Um das Hosting, also die Pflege des Systems, kümmert sich die Firma LMS Cloud – so dass die Bücherei-Mitarbeiterinnen sich damit nicht auseinandersetzen müssen.

Internet Da das neue IT-System der Stadtbücherei webbasiert ist, gibt es dafür eine eigene Internetadresse. Diese lautet: https://sb-wermelskirchen.lmscloud.net