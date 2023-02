Jugendamtsleiterin Barbara Frank Die Stadt Wermelskirchen sucht dringend Pflegefamilien

Manchmal muss es ganz schnell gehen: Dann können Kinder nicht in ihren Familien bleiben. Eltern kämpfen mit Problemen, gegen die Sucht oder können ihren Kindern aus anderen Gründen kein Zuhause mehr bieten – mal vorübergehend, mal dauerhaft. Dann ist das Jugendamt im Einsatz und sucht nach Lösungen. „Vor allem für jüngere Kinder bis zum Grundschulalter kommt dann eine Unterbringung in einer Pflegefamilie in Frage“, erklärt Barbara Frank, Leiterin des Jugendamts.