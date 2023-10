Rathaus Wermelskirchen Verwaltung will Stelle für Betreuung von Großbauprojekten

Damit reagierte die Bürgermeisterin auf eine Nachfrage von Karl-Heinz Wilke (CDU), der wissen wollte, für welche Projekte die von der Verwaltung gewünschte neue Kraft tätig werden soll. Der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, Michael Schneider, meldete Beratungsbedarf an. Entsprechend traf der Haupt- und Finanzausschuss keine Beschlussempfehlung an den Stadtrat, der nunmehr am kommenden Montag, 23. Oktober, über die Stellenplanänderung entscheiden muss.