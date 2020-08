Kommunalwahl 2020 : „Wir müssen in die Bildung investieren“

Interview Wermelskirchen Für FDP-Spitzenkandidat Patrick Engels ist ein umfassendes Bildungsangebot besonders wichtig, „weil eine gute Ausbildung zum selbstbestimmten Leben beiträgt.“

PATRICK ENGELS Die zuständigen Politikerinnen und Politiker sind ganz nah an den Bürgern und Bürgerinnen und können unmittelbar auf deren Anregungen, Wünsche und Herausforderungen eingehen. Deshalb lade ich alle ein, sich direkt an mich oder die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen zu richten.

Geboren am 8. August 1986 in Wermelskirchen

ENGELS Es ist es wichtig, ein Bildungsangebot zu schaffen. Bildung löst Herausforderungen, baut Vorurteile ab und trägt zu einem selbstbestimmten Leben bei. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Schul- und und Kitawege sicherer werden, damit auch die Kleinsten in unserer Gesellschaft ohne Angst in die Bildungseinrichtungen geschickt werden können. Darüber hinaus gilt es, die Haushaltsmittel so zusammen zu halten, dass auch künftige Generationen gut in unserer Stadt werden leben können.