Rege Diskussion auf SPD-Mitgliederversammlung : SPD kritisiert Straßenausbaubeiträge

Straßenaufbaufbrüche in der Wolfhagener Straße: Es wird immer nur geflickt. Ein Ausbau wäre für die Anwohner teuer. Foto: Teifel. Foto: Teifel, Udo (tei)

Wermelskirchen Die Stadt müsse sich aber unschädlich halten, meint Bürgermeister Rainer Bleek, und verschickt Beitragsrechnungen.

Die Beiträge zum Straßenausbau stehen seit Monaten in der Debatte. Entsprechend rege verlief die Diskussion auf der öffentlichen Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins im Hotel-Restaurant „Zur Post“ in Dhünn, die das Thema zum Schwerpunkt erkoren hatte. „Der SPD-Vorschlag zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wird von der Landesregierung erwartungsgemäß erst einmal abgeschmettert“, stellte die Ortsvereinsvorsitzende der Sozialdemokraten, Petra Weber, den Status quo fest: „Aber das Thema wird bleiben, denn es regt sich zu viel Widerstand gegen den Fortbestand der Beiträge.“

Durch die Straßenausbaubeiträge würden Bürger in ihrer Existenz bedroht, konstatierte Petra Weber. In seinem Vortrag zur aktuellen Landespolitik in Nordrhein-Westfalen ging Sven Wolf aus Remscheid, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion auf das Thema ein: „Wir wissen natürlich, dass die Abschaffung der Beiträge zum Straßenausbau ein Problem ist für die Kommunen, die das Geld brauchen.“ Deshalb sollte die Lücke aus Landesmitteln geschlossen werden: „Die CDU wird unseren Vorschlag ablehnen. Die Diskussion läuft weiter, der politische Druck ist da.“ Eine Petition mit Unterschriftensammlung führe zu einer erneuten Debatte im Landtag, zeigte sich Wolf überzeugt.