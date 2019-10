Der Stadtsportverbands-Vorsitzende Klaus Junge sieht in den Übungsleitern den Motor des Sports. : Übungsleiter sind der Vereinsmotor

Wermelskirchen Der Stadtsportverbands-Vorsitzende Klaus Junge sieht in den Übungsleitern den Motor des Sports. Umso gravierender sei das Problem, dass viele Vereine vergeblich nach Aktiven suchen, die Kurse oder Mannschaften verantwortlich übernehmen.

Viele Wermelskirchener Vereine haben Wartelisten beispielsweise für Kinderturnen, andere können bisher bestehende Sportangebote nicht aufrecht halten, weil ihnen die Übungsleiter beispielsweise wegen eines Studiums verloren gehen und keine Nachfolger in Sicht sind. Übungsleiter im ehrenamtlichen Sport und bei den Kurs-Angeboten der Vereine sind eine heiß begehrte „Mangelware“ geworden. Die Leistung und das Engagement der Übungsleiter schätzt der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Klaus Junge (74), hoch ein: „Die sind wichtiger als der Vorstand“ – sie hielten den Laden am Laufen und die Gruppen zusammen.

Das Finden von neuen Aktiven wäre für die Vereine inzwischen eine Mammut-Aufgabe geworden. „Letztlich müssen neue Übungsleiter von den vorhandenen mit gewonnen werden – aus den Gruppen, Mannschafften und Kursen, aus der Jugend heraus“, ist Klaus Junge überzeugt: „Mit 14, 15 oder 16 Jahren muss die Vorausausbildung eines angehenden Übungsleiters beginnen – so können die Vereine denjenigen an sich binden.“

Fit in den Vereinen in Wermelskirchen

Und auch wenn die Vereine in der Regel die Übungsleiter-Ausbildung für ihre Akteure bezahlen, könne bei dieser Aufgabe „von Geld-Verdienen keine Rede sein“. Die Aufwandsentschädigung von zehn bis zwölf Euro, die es teilweise gibt, orientiere sich am Mindestlohn und kann letztlich von den Vereinen nur dort gezahlt werden, wo sie auch Einnahmen erzielen – beispielsweise mit von Ärzten verordneten Rehabilitationskursen, für deren Teilnehmer die Krankenkasse zahlt. „Die Rolle eines Übungsleiters ist in erster Linie eine ehrenamtliche Tätigkeit und soll es auch bleiben“, betont Junge.

Um junge Nachwuchskräfte zu gewinnen, müssten sich die Vereine mit schwierigen Umständen auseinandersetzen, sagt der Stadtverbandsvorsitzende: „Die Schulzeiten werden immer länger, die Freizeiten immer kürzer.“ Erst unlängst habe er mit der Mutter eines Gymnasiasten gesprochen: „Der Schüler kommt nur an einem Tag in der Woche vor 16 Uhr nach Hause – da kann man schon nachvollziehen, dass an so einem Nachmittag nach der Schule nicht mehr viel gehen kann.“