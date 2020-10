Aktion in Wermelskirchen : Die schönsten Briefkästen in der Stadt

Wermelskirchen Fotos ihrer Briefkästen schickten Leser der Bergischen Morgenpost an die Redaktion. Die schönsten stehen jetzt fest, die Gewinner erhalten Preise der Deutschen Post: individuell gestaltete Briefmarken.

Die BM hatte die Leser dazu aufgefordert, ein Foto ihres schönen Briefkastens einzusenden. Jetzt stehen die Gewinner fest, die als Preis von der Deutschen Post jeweils 20 individuelle Briefmarken im Wert von 60 Cent erhalten. „Die Gewinner schicken uns ein Foto, und wir drucken personalisierte Briefmarken“, erläutert Pressesprecherin Jessica Balleer. Bald freuen sich drei Leser über die ungewöhnlichen Briefmarken. Patrick Baron hat seinen original Briefkasten der ehemaligen Deutschen Bundespost aufgearbeitet und in blau neu lackiert. „In der Farbe RAL 5007“, schreibt er. Einen ähnlichen Säulenbriefkasten nutzt Hans Willi Selbach seit 30 Jahren. „Dieser stand bis zu dieser Zeit vor der Hauptpost in der Telegrafenstraße“, so Selbach. „Dass wir den Kasten mit unserem Namen und Hausnummer versehen haben, schützte allerdings in den ersten Jahren nicht davor, dass sich teils auch Briefe zur Versendung in unserem Kasten wiederfanden.“ Die Pferde auf dem Briefkasten von Anja Richter zeugen noch von der Zeit, als die Post zu Pferde ausgetragen wurde. „Wir haben diesen schönen alten Briefkasten von den Großeltern meines Mannes übernommen.“