Fotos Die schöne, weiße Winter-Wunderwelt in Wermelskirchen

Die weiße Pracht auf Häusern und Landschaften ist bereits wieder passé. Nahezu über Nacht schmolz der Schnee dahin, der in den vergangenen Tagen für reichlich schöne Motive und beeindruckende Impressionen sorgte. Fotos von Lesern der Bergischen Morgenpost haben seltene Momente, beeindruckende Szenarien und zauberhafte Landschaften der Winter-Wunderwelt eingefangen. Der Wasser-Entnahmeturm an der Großen Dhünn-Talsperre liegt in sanftem Nebel gehüllt und die Sonne strahlt. Dieses Foto schoss Christof Bisterfeld.