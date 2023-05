Firma Reucker Die Schiefer-Meister auf Schloss Burg kommen aus Wermelskirchen

Info

Übernahme Im Jahr 2018 übernahm Marc Reucker den Betrieb von seinem Vater Rolf, der gemeinsam mit Ehefrau Annette nach wie vor im Tagesgeschäft der Firma mithilft.

Kontakt Nach seinem Namen hat Marc Reucker den Betrieb „MR-Dachtechnik“ benannt. Der Betrieb sitzt am Wüstenhof 12 in Wermelskirchen. Erreichbar ist Firma unter ☏ 02196 / 7092281 oder 0160 / 8808894 sowie per E-Mail an info@mr-dachtechnik.de.

www.mr-dachtechnik.de