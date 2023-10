Bewegung in Wermelskirchen „Sport im Park“ hat inzwischen viele Fans

„Uns geht es ganz klar um den Gesundheitsaspekt“, erklärt Norbert Galonska, Vorsitzender des TuS Wermelskirchen, zum Ende der „Sport im Park“-Saison. Der Verein entsendet Übungsleiter für das Programm. „Nicht in erster Linie, weil wir hoffen, so neue Mitglieder zu werben“, sagt Galonska, „sondern vor allem, weil wir uns wünschen, dass sich auch Menschen ohne Vereinsbindung um ihre Gesundheit kümmern und in Bewegung kommen.“ Natürlich sei es ein schöner Nebeneffekt, wenn man Besucher in Kursen des Vereins wiedertreffe. Die Rückmeldung der TuS-Übungsleiterinnen sei rundherum positiv. „Sie machen das sehr gerne und es macht Spaß“, sagt Galonska. Deswegen will der TuS auch im nächsten Jahr dabei sein. Denn so viel steht schon jetzt fest: „Es wird eine neue Auflage geben“, sagt Christiane Beyer. Das Konzept sei so erfolgreich, dass es im nächsten Sommer sowohl in den Hüpp-Anlagen als auch im Dorfpark in Dabringhausen eine Fortsetzung geben soll. Gerade habe man die entsprechenden Förderanträge auf den Weg geschickt.